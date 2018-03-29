LG G7 получит версии с OLED и LCD-экраном

Корейские сообщают о том, что компания LG решила выпустить свой следующий флагманский смартфон G7 в двух вариантах. Один с LCD-дисплеем, а другой – с OLED. Делается это для того, что узнать, смартфон с какой панелью пользуется большим спросом. Что до остальных характеристик, то здесь сообщается о топовом процессоре Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, двойной 16-Мп камере со светосилой f/1.6, сканере отпечатка пальца, системе распознавания лица с AI и предустановленной Android Oreo с LG UX. Официальный анонс LG G7 состоится во втором квартале этого года (апрель-июнь).