LG G7 с новым дисплеем

Появилась информация о том, что смартфон LG G7, который еще никто не анонсировал даже, получит дисплей с диагональю 6 дюймов и матрицей M+ LCD. Пока что говорить с уверенностью о том, что именно такой дисплей компания и будет использовать никто не может, это просто слух, который никто не подтверждает пока что. Но, в китайских социальных сетях удалось найти информацию, что такой дисплей действительно разрабатывался компанией и он отличается от конкурентов RGBW-технологией, когда помимо обычных трех субпикселей добавляют четвертый, белого цвета. Это позволяет существенно улучшить качество изображения, плюс понизить уровень потребления электроэнергии, что для многих является отличным вариантом при повседневном использовании. Думаю, новинка будет весьма интересной, только вот когда релиз?