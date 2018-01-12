LG G7 выпустят 20 апреля

2018-01-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG G7; [86]
Появилась информация о том, что смартфон LG G7 поступит в продажу 20 апреля этого года. Пока что информация далека от официальной, так что на деле все может оказаться немного иначе, но производитель примерно в это время и планировал свой продукт показать, а значит стоит присмотреться. Стоит так же отметить, что производитель планирует поставить на свой смартфон четыре камеры - две на тыльной стороне и две на передней. Это позволит делать более крутые снимки и все в таком духе, но стоит понимать, что это далеко не всегда дает позитивный результаты. В некоторых китайских смартфонах вторая камера на передней панели вообще ничего не делает, а стоимость повышает. Но, мы будем ждать релиза смартфона и тогда уже поговорим о его возможностях и особенностях. Ждать осталось не так долго, собственно.


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