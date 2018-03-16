LG G7 выпустят в мае

2018-03-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - LG G7; [131]
В интернете активно обсуждают новый мобильный телефон LG G7, который компания вроде как в ближайшее время анонсирует и отправит в продажу. Дело в том, что инсайдеры говорят о старте продаж уже в мае, что вполне вероятно. Если компания покажет смартфон в апреле этого года, либо даже в марте, то до мая вполне можно отгрузить достаточное количество устройств и покорить рынок своим решением. Тем более Samsung не показала ничего невероятного и оставила конкурентам возможность выйти на более высокие продажи, покорить пользователя крутыми решениями в плане дизайна. Думаю, если LG G7 будет выглядеть как на картинках, то пользователи будут в полнейшем восторге даже в том случае, если гаджет будет довольно дорогим. Будем ждать официального анонса и там уже будем говорить о возможностях девайса.


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