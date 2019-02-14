LG G8 ThinQ будет использовать OLED-экран для передачи звука

Компания LG рассказала о своей настройке звука на G8 ThinQ, которая включает в себя «Crystal Sound OLED».

Подобно технологии OLED, разработанной LG, которую мы видели на рынке в телевизорах Sony, она вибрирует на экране, создавая звук, с эффектом, который по утверждению компании, увеличивает громкость, музыкальные ноты становятся более различимыми, а голоса - более четкими. Это не означает, что экран телефона будет все время вибрировать, как объясняет LG, в режиме громкой связи он будет передавать звук через нижний динамик и переходить на два канала с верхней частью экрана.