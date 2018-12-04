LG Gram покоряет рынок гибридов

В сети появилась информация о новом гибридном устройстве LG Gram, которое будет интересно в первую очередь активным пользователям, которые хотят получить от своего продукта все и даже больше. Например, вы можете на работе использовать устройство как ноутбук, а потом дома сложить его пополам и получить планшетный компьютер. Отличное решение на тот случай, если вам нужны разные варианты устройств, но тратить свои деньги на несколько гаджетов не хочется. Детальнее о характеристиках и преимуществах новинки мы поговорим в отдельной статье, так как там есть много чего интересного и можно без труда полностью отказаться от целого набора устройств. Вероятно, LG хочет вновь конкурировать на этом рынке, только теперь уже за счет более продвинутых инструментов и адекватной стоимости.