LG Gram получит большой дисплей

Длительное время на рынке ноутбуков пользуется спросом диагональ дисплея в 13,3 дюйма и 15,6 дюймов. Уже лет десять ничего не меняется, разве что некоторые компании экспериментируют с 11 или 14 дюймами. Но, большая часть компаний стремится к тому, чтобы уменьшить габариты своего продукта и предоставить максимально компактное решение. Однако, в сети появилась информация о том, что компания LG планирует изменить тенденцию и выпустит в свет новинку LG Gram с 17 дюймами дисплея. Минимальные рамки справа, слева и сверху от экрана позволят свести размеры новинки к минимуму. Пока что это лишь слух и говорить с уверенностью мы не можем, но такой ноутбук точно пользовался бы спросом. Компактность это хорошо, но иногда хочется получить больше диагональ и работать с комфортом.