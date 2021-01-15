LG Gram выйдет в Индии в феврале

Cегодня днем, 15 января 2021 года, компания LG официально объявила, что линейка легких ноутбуков Gram поступит в продажу в Китае в феврале 2021 года. Новые ультрабуки были анонсированы на выставке CES 2021. Новые ноутбуки LG Gram являются самыми свежими предложениями компании в категории легких ультрабуков и будут оснащены новейшими мобильными процессорами Intel 11-го поколения. Кроме того, эти ноутбуки будут иметь соотношение сторон 16:10 в дисплее, увеличенную клавиатуру и трекпад для более удобной работы без использования дополнительной периферии. Новые ноутбуки от южнокорейского технологического гиганта включают LG Gram 17 (модель 17Z90P), LG Gram 16 (модель 16Z90P), LG Gram 14 (модель 14Z90P), LG Gram 2 in 1116 (модель 16T90P).

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