LG Judy покажут летом, а зря

Появилась информация о том, что смартфон LG Judy поступит в продажу только летом, так что все фанаты немного разочаровались. Да, кстати, если кто не знает - это кодовое имя нового флагмана, который LG так усердно прятала, что сейчас весь интернет об этом гудит и рассказывает. Новинка должна получить крутой дисплей и массу других преимуществ, плюс камера хорошая и производительное железо. Вот только проблема в том, что покажут гаджет в июне этого года. При том, от анонса до релиза пройдет еще какое-то время и покупать смартфон в середине лета банально никто не станет - до релиза нового iPhone останется всего-ничего, зачем отдавать свои средства, а стоить LG Judy будет около 900 баксов, за этот продукт, когда совсем скоро покажут самый ожидаемый флагман на рынке? Мне кажется в компании LG немного прогадали со сроками.