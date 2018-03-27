LG K9 стоит 9990 рублей

В России официально представлен мобильный телефон LG K9, стоимость которого составляет 9990 рублей. Это довольно интересная модель, которая выглядит привлекательно и стоит смешных денег. Что нужно современному пользователю? Адекватный дисплей, чтобы пользоваться социальными сетями и работать с приложениями, более-менее производительная начинка, чтобы не тормозили самые необходимые программы, высокий уровень сборки. Все это есть в данной новинке, но не будем забывать, что при стоимости в 10 тысяч рублей у продукта есть такое количество конкурентов, что прямо голова пойдет кругом. У тех же китайцев есть громадный арсенал более мощных и красивых девайсов, которые за 7-8 тысяч будут намного интереснее данной новинки. Видимо, LG верит в силу бренда и популярность своего логотипа.