LG K92 5G самый дешевый телефон компании с поддержкой 5G

Компания LG незаметно представила смартфон LG K92 5G. Он стал одним из самых дешевых телефонов с поддержкой 5G.

LG K92 5G среднего класса оснащен IPS дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+. Для съемки селфи в телефоне есть 16-мегапиксельная камера, размещенная в вырезе для камеры в центре верхней части экрана.

В верхнем левом углу задней панели LG K92 5G, имеет 64-мегапиксельный основной объектив, сверхширокий сенсор с углом обзора 115 градусов, 5-мегапиксельный, объектив с поддержкой глубины 2-мегапикселя и макро-камеру 2-мегапиксельная. Смартфон работает на базе Android 10 с пользовательским интерфейсом компании LG. За производительность смартфона отвечает процессор Snapdragon 690 5G в паре 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.

Смартфон будет доступен по цене 359 долларов с 6 ноября только в одном цвете Titan Grey.