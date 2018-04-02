LG Q7 готовят к анонсу

Появились слухи о мобильном телефоне LG Q7, который планируют выпустить в продажу в самое ближайшее время. Новинка будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 435, плюс 3 гигабайта оперативной памяти и операционной системе Android 8.1 Oreo. Это лишь слухи, процессор, вполне вероятно, могут заменить на шестую серию, а оперативную память вполне могут расширить для большего набора возможностей пользователя. Пока что говорить о точных характеристиках не получается, ведь производитель не называет официальных показателей. С другой стороны, нужно понимать, что это продукт среднего класса, который не обязан удивлять потребителя, он нацелен на то, чтобы вы пользовались продуктом каждый день и получали от этого максимум удовольствия при минимальных затратах средств. С этим новинка точно справится.