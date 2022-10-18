LG Smart Monitor 32SQ780S получил собственную ОС

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью Smart Monitor 32SQ780S, который может похвастаться предустановленной webOS. Последняя известна по телевизорам LG и включает в себя приложения, поддержку AirPlay 2, функцию управления умным домом и множество других функций.

Новинка оснащается 32-дюймовой матрицей с разрешением 4K UHD, стереодинамиками, портом RJ45, двумя интерфейсами HDMI, тремя разъемами USB-A и одним USB-C возможностью вывода до 65 Вт энергии, а также эргономичной подставку Ergo. Цена монитора составляет 500 долларов.