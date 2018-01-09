LG Tribute Dynasty стоит 100 баксов

Официально анонсирован смартфон LG Tribute Dynasty, который компания будет продавать по достаточно низкой стоимости. Есть информация, что стоимость этого телефона составляет 100 долларов и что это будет самый доступный смартфон на рынке. Пока что говорить о характеристиках продукта можно лишь исходя из официальных данных, ведь в руках подержать его пока что не удалось. Тем не менее, у новинки диагональ дисплея 5 дюймов и разрешение составляет 1280 на 720 точек. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли за 100 баксов пользоваться всеми необходимыми вам программами и получать от этого достаточно удовольствия. Какова будет цена для рынка России пока что не совсем понятно, но подождать нужно совершенно недолго - обычно компания показывает свои новые продукты в нашей стране достаточно быстро.