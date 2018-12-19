LG UltraGear 38GL950G нацелен на геймеров

Компания LG официально анонсировала свой новый монитор LG UltraGear 38GL950G, который нацелен на геймеров и обладает диагональю в 38 дюймов. Этот широкий формат позволит получить более глубокое погружение в игровой процесс, что для многих пользователей очень важно. Монитор загнут, чтобы вам не нужно было поворачивать голову для охвата всего изображения, картинка яркая, сочная и очень привлекательная. Собственно, никто и не сомневался, что LG покажет столь качественный продукт — на рынке телевизоров и мониторов у бренда просто нет равных. Стоимость LG UltraGear 38GL950G пока что никто не называет, так как это лишь анонс на выставке. До релиза еще очень далеко, но если вы очень хотите что-то подобное, то стоит подождать хотя бы до весны.