LG Ultrafine 5K с USB-C для Macbook и iPad

LG представила вариант Ultrafine 5K с поддержкой Thunderbolt, который поддерживает как Macbook, так и iPad Pro, благодаря возможности подключения USB-C. IPS экран имеет высоту 27 дюймов и 218 пикселей на дюйм. LG также заявляет, что яркость составляет 500 нит и цветовое покрытие DCI-P3 составляет 99%. Разъем Thunderbolt 3 может обеспечивать мощность до 94 Вт, а также обеспечивает передачу данных со встроенной веб-камеры. Подставка обеспечивает регулировку высоты и угла наклона. Устройство имеет три порта USB-C. Также дизайнеры решили включить в экран две колонки мощностью 5 Вт. Совместим с MacOS Mojava 10.14.6 и iOS 12.4, позволяет управлять яркостью и громкостью с сенсорной панели или клавиатуры на MacBook Pro, а датчик внешнего освещения монитора автоматически регулирует яркость экрана при подключении к Mac. LG 27MD5KL-B будет доступен через Apple Store.