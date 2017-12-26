LG V30 начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания LG начала распространять прошивку с операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфона LG V30. К сожалению, апдейт пока доступен только для южнокорейских пользователей. Вероятно, это связано с тем, что с ноября LG проводила тестирование Android 8.0 Oreo для LG V30 именно в домашнем регионе. Выход апдейта в других странах ожидается в начале следующего года. Что до обновления, то оно весит около 1412 МБ и доступно как «по воздуху», так и через ПО LG Bridge. Напомним, что в России смартфон доступен в старшей версии LG V30+ на 128 ГБ встроенной флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей. Работает аппарат под управлением Android 7.1.2 Nougat с оболочкой LG UX 6.0+.