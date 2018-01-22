LG V30 покажут на MWC 2018

Появились новости о том, что компания LG планирует вместо своего флагмана на MWC 2018 показать обновленную версию LG V30. Уже ведь появились данные о том, что гаджет G7, который является флагманом компании, не будут показывать на ближайшей выставке в феврале, его релиз перенесли на март этого года и для того, чтобы не поехать на MWC 2018 без какой-то крутой новинки, производитель решил обновить свой успешный смартфон LG V30 и показать что-то еще более крутое и интересное. Собственно, этот гаджет мне очень нравится дизайном, звуком, дисплеем и начинкой, так что даже не знаю, что у него можно улучшать и зачем. Но, посмотрим что нам расскажет производитель на выставке и тогда уже будем говорить о возможностях этого продукта. В любом случае, перенос релиза флагмана не очень хорошо сказался на интересе пользователей.