LG V30 в цвете Raspberry Rose

Пока другие компании думают над тем, как бы поднять продажи и показывают крутые решения за приличные деньги, в компании LG решили работать иным путем - они выпустил смартфон V30 в цвете Raspberry Rose. Это круто, без сомнения, и смартфон в таком цвете выглядит достаточно привлекательно и дорого, есть ощущение, что покупаешь какой-то люксовый девайс. С другой стороны, нам кажется, что производителю стоит посмотреть в сторону каких-то других инноваций, ведь все желающие уже купили эту модель смартфона, менять его на Raspberry Rose никто не станет, а если покупатель сейчас захочет купить стильный девайс, то у него будет просто громадный выбор конкурентов. С другой стороны, если вы хотите сделать подарок своей второй половинке, при этом хотите известный бренд и такой вот оттенок, то на рынке не так много вариантов - разве что Huawei сможет что-то сделать толковое. Все остальные проигрывают, конечно.