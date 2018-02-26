LG V30S немного обновили

Компания LG решила ничего кардинально не менять в своих смартфонах и просто показала LG V30S - улучшенную версию оригинального продукта. Внутри, например, находится 128 гигабайт встроенной памяти и этого с головой хватит на то, чтобы хранить свой личный контент. Работает смартфон на процессоре Qualcomm 835, то есть флагманской модели он не получил, а дисплей остался стандартным - 6 дюймов, высокое разрешение, соотношение сторон 18:9. Не скажу, что я ожидал от производителя чего-то невероятного, ведь этот не тот релиз, которого все ждут. Так что, ожидания не разочарованы - бренд просто показал неплохую улучшенную версию своего оригинального смартфона. Выглядит неплохо и при адекватной стоимости его вполне будут покупать и будут правы. Это ведь тоже известный бренд с мировым именем.