LG V30s стоит 920 баксов

Главным отличием смартфона LG V30s от своей оригинальной модели станет встроенный накопитель - сюда поставят 256 гигабайт встроенного накопителя, тогда как оригинал получил всего 64 гигабайта. Для многих пользователей это станет большим преимуществом, так как фильмы современные весят много, игры - тоже. Нужно больше памяти для хранения личного контента, а значит новинка в этом плане уже выглядит круто. Помимо этого, нам обещают более продвинутую аппаратную начинку и камеру. Во всем остальном смартфон от предыдущей модели не отличается. Стоимость новинки должна составить 920 долларов и есть большие сомнения, что гаджет кто-то станет покупать за такие деньги. Ведь, скоро на рынке будет флагман корейской компании Samsung, что намного интереснее и привлекательнее, чем вариант от LG, в любом случае.