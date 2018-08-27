LG V40 ThinQ показали на рендерах

В сети появилась информация о смартфоне LG V40 ThinQ, который уже некоторое время обсуждают пользователи. Ранее уже были данные, что гаджет получит три камеры на тыльной панели, но тогда все отнеслись к новости как-то странно, с недоверием. Однако, теперь появились качественные рендеры и стало понятно, что разработчики действительно планируют выпустить продукт с пятью камерами. На фронтальной панели почти всю площадь занимает дисплей, лишь сверху небольшая вставка с камерой и датчиками, на тыльной же стороне в один ряд установлены три камеры и сканер отпечатков пальцев. Дизайн новинки лично мне понравился, но нужно понимать, что это дело вкуса. Кому-то не подойдет глянцевая панель, которая здесь используется сзади, ведь она очень быстро собирает отпечатки пальцев и царапины.