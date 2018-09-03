LG V40 ThinQ со стереодинамиками Stereo Boombox

Новая информация появилась о смартфоне LG V40 ThinQ.

Данный смартфон станет первым флагманом LG со стереодинамиками Stereo Boombox, а также у него будет Quad DAC, как и его предшественников. На задней панели будет обычная 12-мегапиксельная и 16-мегапиксельный двойная камера. На передней панели будут две камеры, 8MP и 5MP, предположительно с обычными и широкоугольными объективами.

LG V40 ThinQ будет работать на чипсете Snapdragon 845 в сочетании с 6 Гб оперативной памятью. Разделяться будут на две версии 64 Гб и 128 Гб. Аккумулятор будет рассчитан на 3,300 мАч. Стоимость флагмана пока не известна.