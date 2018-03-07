LG X4 переоценили

Официально представлен мобильный телефон LG X4, который мы обсуждали буквально недавно, и пользователи новинку встретили не совсем тепло. Дело в том, что устройство совершенно не стоит своих денег — начинка слишком слабая, чтобы продавать устройство за 275 долларов. Учитывая, что газет в России будет еще дороже, около 300 долларов, это вовсе не выглядит разумным выбором. Почему компания LG думает, что пользователи откажутся от китайских смартфонов с крутыми характеристиками в пользу этого гаджета? Ведь, в плане популярности бренд уже давно проигрывает большинству потенциальных конкурентов, да и пользователи уже не считают эту марку лучшей на рынке. Да, флагманы крутые получаются, но они тоже продаются совсем не так хорошо, как Samsung или Apple. Мне иногда кажется, что целы создаются совершенно странным способом.