LG анонсировала мощный смартфон V30 в розовом цвете

Смартфон LG V30 предстал в розовом цвете Raspberry Rose. Новинку оснастили 6 -дюймовым экраном разрешение которого составляет 2880 * 1440 с соотношением сторон 18:9. В основе гаджета лежит процессор Snapdragon 835 разработки Qualcomm. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 280 с тактовой частотой до 2,45 ГГц. На тыльной стороне корпуса установлена сдвоенная камера с 16 и 13 млн пикселей. Фронтальная камера обладает разрешением в 5 млн пикселей. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, а также модуль NFC. О старте продаж и стоимости смартфона LG V30 пока не сообщается.