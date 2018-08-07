LG анонсировала смартфон среднего уровня Q8 (2018) с ОС Android 8.1 Oreo

2018-08-07, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - LG Q8 (2018); [74]
Анонсирован смартфон среднего уровня LG Q8 (2018) с ОС Android 8.1 Oreo. Новинка выполнена в корпусе повышенной прочности с защитой от влаги и пыли. Гаджет получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 450. В тыльной части корпуса располагается 16-мегапиксельная камера со вспышкой и фазовым автофокусом. Разрешение фронтальной камеры — 5 млн пикселей. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА.ч. Габариты устройства составляют: 160,1 * 77,7 * 8,4 мм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE.


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