LG демонстрирует 27-дюймовый телевизор с батарейным питанием и портативными колесами

В связи с приближением выставки CES 2022 мы можем ожидать новые инновационные гаджеты от различных брендов. Но перед мероприятием LG уже представила грядущий продукт, который кажется довольно уникальным и интересным.

Южнокорейский технологический гигант известен своими высококачественными телевизорами, в которых используются новейшие OLED, мини-светодиодные панели, MicroLED и другие подобные технологии отображения. Теперь бренд работает над еще одним новым телевизором, но на этот раз портативным, поскольку его можно вращать и питать от встроенного аккумулятора. Грядущий телевизор - это LG StandbyME, 27-дюймовый телевизор, работающий от аккумулятора, который можно перемещать благодаря колесам на подставке с регулируемой высотой.

Экран можно отсоединить от подставки, телевизор можно поворачивать, наклонять и даже ставить в портретном режиме. Согласно официальным данным, StandbyME TV может работать до 3 часов без подзарядки. StandbyME поддерживает сенсорный интерфейс и даже предлагает потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime Video и YouTube. В нем есть порт USB и как минимум один порт HDMI. Цены на этот портативный телевизор в настоящее время неизвестны.
Комментарии и отзывы LG StandbyME
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