LG готовит к выпуску новый смартфон V40 ThinQ

Компания LG готовит к выпуску новый смартфон под названием V40 ThinQ. Новинка будет оснащена дисплеем с вырезом в верхней части. Основой девайса послужит процессор Qualcomm Snapdragon 845. В тыльной части корпуса установлена тройная камера, а также сообщается о фронтальной камере, состоящей из двух модулей. Может быть применена операционная система Android 9.0 Pie. Предусмотрен симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Анонс нового смартфона LG V40 ThinQ ожидается 16 ноября.