LG готовит очень доступные телевизоры

На рынке телевизоров достаточно давно не происходит ничего интересного, так как производители просто уже не знают, как им привлекать внимание пользователей и как продавать свои новые технологии. Однако в LG решили эту проблему остаточно легко и быстро, предложив продавать свои новые телевизоры на матрице OLED с диагональю 55 дюймов всего за 1500 долларов. При такой стоимости пользователь получает отличную возможность купить крутой качественный телевизор и при этом не отдавать за него цену квартиры однокомнатной. Это сделает новинки от LG максимально привлекательными, ведь у конкурентов с этой же диагональю телевизоры стоят заметно дороже. И, конечно, пользователь получит весь необходимый софт и приложения умного телевизора.