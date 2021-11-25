LG и Samsung представят OLED-дисплеи меньшего размера в 2022 году

Ходят слухи что LG и Samsung представят OLED-дисплеи меньшего размера на выставке CES в январе 2022 года. Говорят, что LG запускает 42-дюймовую версию своих OLED-телевизоров серии C, и она должна сохранить или улучшить характеристики своей текущей серии C. Название будущей модели OLED42C2xxx, ожидается, что она будет продаваться по цене ниже, чем нынешние 48-дюймовые телевизоры CX и C1. Очевидно, будут доступны и более крупные размеры, в том числе текущий 48-дюймовый размер, который, как говорят, также будет доступен в более дешевой серии A2 с более низкими характеристиками. Что касается точной спецификации, придется подождать до выставки CES, чтобы узнать все ключевые подробности.

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