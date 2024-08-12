LG инвестировала миллиарды в дисплеи, которые Apple не купила

Судя по информации из сети, компания LG достигла значительных успехов в разработке панелей microLED для Apple и совершила крупные инвестиции в подготовку проекта, который так и не был реализован. Суть в том, что поставщик приобрёл 14 патентов в США, чтобы обеспечить технологию производства новых панелей, и вся стоимость этих инвестиций пока что не возмещена. При этом пока что не совсем ясно, как Apple отреагирует на эти финансовые претензии и будет ли выплачена какая-либо компенсация, учитывая, что LG также является ведущим поставщиком OLED-дисплеев для iPhone. Кроме того, LG перенесла оборудование из города Гуми, что привело к дополнительным транспортным расходам, так как компания стремилась освободить место для процесса производства панелей microLED.

В результате, по данным источников, LG потратила миллиарды вон на подготовку производства microLED-дисплеев для Apple Watch, но само производство так и не стартовало. По данным источников, Apple не была уверена в экономической целесообразности новой технологии дисплеев, несмотря на очевидные преимущества microLED перед стандартными OLED-панелями. Панели microLED ярче и более точны в цветопередаче по сравнению с традиционными OLED-панелями, но они также значительно дороже, что могло бы привести к удорожанию Apple Watch. Соответственно, LG вложила средства в заводы, чтобы удовлетворить запросы Apple, которая затем решила заняться другим направлением и отказалась от этих технологий.