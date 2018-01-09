LG начала продажи бюджетного смартфона Tribute Dynasty

Стартовали продажи бюджетного смартфона LG Tribute Dynasty. Новинку оснастили 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 * 720 пикселей. Основу аппаратной платформы гаджета составит 8-ядерный чипсет MT6750 производства MediaTek вкупе с 2 ГБ оперативной памятью. Вместимость встроенного флеш-модуля составляет 16 ГБ, а также в наличие имеются пару камер с 8- и 5-мегапиксельными фотомодулями. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 2500 мА.ч. Приобрести смартфон LG Tribute Dynasty можно за 100 долларов.