LG официально представила новые ноутбуки Gram

Южнокорейский технологический гигант LG представил на мировом рынке еще три модели из своей линейки Gram. Это легкие ноутбуки LG Gram 14, LG Gram 16 и LG Gram 17, оснащенные процессором Intel Core 11-го поколения. Во время анонса разработчики линейки LG Gram отметили, чт новинка была разработана для максимального удобства использования для потребителей, с превосходной производительностью и длительным временем автономной работы. При этом нужно понимать, что LG Gram 17 (17Z90P), Gram 16 (16Z90P) и Gram 14 (14Z90P) — это три разные модели, которые имеют несколько общих черт. Все три модели, например, имеют дисплей с соотношением сторон 16:10, аналогичные процессоры, графику Iris Xe и оперативную память LPDDR4X. Gram 17 и Gram 16 имеют дисплей WQXGA (2560 x 1600 пикселей), а Gram 14 — дисплей WUXGA (1920 x 1200 пикселей).

Все три модели имеют порты Thunderbolt 4 и отличаются длительным временем автономной работы, плюс каждую из моделей можно заряжать через порт USB Type-C. Производитель заявил, что данные решения идеально подойдут для тех пользователей, которые хотят работать длительное время и не переживать при этом о том, что их устройство вдруг останется без заряда батареи. К сожалению, нужно отметить, что сейчас новые ноутбуки представлены только на рынке Индии, но, вероятно, в обозримом будущем именно эти модели будут отправлены и в другие регионы. Пока что об этом нет никакой информации, но модель весьма интересная и стоит внимания потенциальных покупателей.