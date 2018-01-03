LG переименует флагманы

Компания LG решила немного изменить линейку своих флагманских смартфонов - если ранее все флагманы выходили с буквой G и одной цифрой в названии, то теперь компания планирует сделать что-то более звучное и интересное. Пока что нет данных о том, что именно компания покажет пользователям - это большой секрет и новый флагман выйдет уже с новым названием, но есть ощущение, что это немного не то, чем нужно заниматься компании. У нее достаточно большие проблемы с продажами, конкуренты ставят громадные планы по продажам и выпускают крутые решения, тогда как единственная новинка, которая заинтересовала пользователей от LG…да все уже и забыли как она называется. Хотя, фишку с 18:9 придумала именно эта компания и благодаря ей теперь весь рынок получает такие дисплеи. Ждем уже крутую новинку от LG.