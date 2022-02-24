LG планирует выпустить 48-дюймовый игровой монитор UltraGear

LG готовится выпустить суперразмерный игровой монитор под своим брендом UltraGear. 48-дюймовый монитор будет иметь OLED-панель, разъемы DisplayPort и HDMI 2.1.

Недавно LG выпустила UltraGear 32GQ950 , 32-дюймовый игровой монитор с частотой обновления 160 Гц и интерфейсом HDMI 2.1. По словам Стива Мэя, у LG большие планы на серию UltraGear, начиная с июля 2022 года. Мэй пишет в Твиттере, что LG выпустит 48-дюймовый монитор под брендом UltraGear. На задней панели монитора будет большой логотип UltraGear. Кроме того, Мэй заявляет, что монитор UltraGear будет оснащен OLED-панелью, отражающую его флагманскую натуру. Как правило, LG обычно оснащает свои мониторы UltraGear панелями IPS. 48-дюймовый монитор UltraGear также будет иметь антибликовое покрытие экрана, чего нет в OLED-телевизорах. К сожалению, Мэй не раскрыл ни цены на грядущий монитор.
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