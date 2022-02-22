LG планирует выпустить 55-дюймовый прозрачный OLED-телевизор в 2023 году

Согласно отчету, южнокорейский производитель дисплеев LG отправил компании предложение о новом телевизоре с 55-дюймовой прозрачной OLED-панелью. Согласно источникам, этот телевизор также будет подпадать под бренд Home Entertainment Company. Кроме того, дисплей будет закреплен на телевизоре, как у традиционного телевизора, в отличие от раскладного OLED-телевизора или смарт-кровати компании, у которых была экранная панель, которую можно было выдвинуть.

Home Entertainment Company планирует рассмотреть предложение в будущем. Так что, если этот план будет одобрен, разработка прозрачного OLED-телевизора LG, скорее всего, начнется во второй половине этого года. С другой стороны, официальный запуск может состояться где-то в 2023 году. Поскольку это прозрачная панель, LG Display скорее всего, будет поставлять прозрачный экран с усиленным стеклянным покрытием.

На данный момент LG Electronics уже производит прозрачные OLED-дисплеи. Однако эти модели предназначены только для предприятий, а не для потребителей. Один из них включает в себя вывески, которые были сделаны подразделением Business Solutions компании. Примечательно, что Xiaomi уже продает 55-дюймовый OLED-телевизор с прозрачным дисплеем, который впервые был представлен еще в 2020 году.