LG показала 27UL850-W

Компания LG официально представила новый монитор 27UL850-W, который является неким каноном современных параметров. У него диагональ дисплея составляет 27 дюймов, разрешение составляет 3840 на 2160 точек. То есть, это честное 4К разрешение при довольно приличной диагонали. Плотность пикселей получается отличная, работать на таком мониторе довольно удобно. Помимо этого, разработчики позаботились о технологии HDR10, которая позволяет делать изображение более привлекательным в темных сценах — для фильмов это шикарная возможность. Про стоимость новинки пока что никто ничего не говорит, но мы уверены, что это будет более-менее адекватный по цене продукт. Все же здесь нет ничего лишнего, производитель явно хотел дать возможность приобрести хорошее решение всем и каждому.