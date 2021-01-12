LG показала смартфон с выдвижным гибким дисплеем

Несколько лет назад ходили слухи, что гибкий складной дисплей, который будет использоваться на складных телефонах, станет следующим большим событием в отрасли. С тех пор появилось несколько гибких моделей дисплеев, но технология все еще находится в зачаточном состоянии — крупным компаниям нужно еще много работать, чтобы достичь совершенства на этом поприще. И производитель дисплеев LG работает над несколькими решениями, чтобы ускорить внедрение этой технологии. На выставке CES 2021 компания LG представила широко разрекламированный складной смартфон, хотя, конечно, это просто прототип, а не полноценный продукт для продажи. Устройство с выдвижным экраном показали лишь на тизере и больше ничего о нем не известно.