LG получила странный патент

Компания LG получила патент на достаточно интересный мобильный телефон - он состоит из двух половинок и может складываться пополам. Собственно, такие патенты уже есть у некоторых других титанов мобильного рынка, но говорить о скором релизе подобного продукта не стоит. Все же, компании просто получают патенты, дабы в будущем, если такие смартфоны можно будет создавать, они могли без проблем выпустить свое устройство, либо подать в суд на тех, кто сделает это до них. Но, сама концепция смартфона очень интересная - хотелось бы посмотреть на то, что умеет такого рода продукт, как им пользоваться в реальной жизни и так далее. Будем ждать новостей на эту тему, вдруг что-то действительно покажут интересное. И, конечно, ждем уже новый флагман компании LG, который должен удивить всех в марте этого года.