LG представила 4K монитор 27UP850 для работы с цветом

LG представила 4K монитор разработанный для работы с цветом. LG 27UP850 представляет собой 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 4K. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, время отклика G2G 5 мс и глубина цвета 10 бит.

Благодаря статическому коэффициенту контрастности 1200: 1 и яркости 400 кд/м2 монитор может покрывать до 95% цветового спектра DCI-P3. Монитор сертифицирован DisplayHDR-400 и откалиброван с завода. Монитор оснащен аппаратной калибровкой LG Calibration Studio, данная функция позволяет пользователю легко и просто калибровать монитор по цвету. Реализована поддержка технологии AMD FreeSync.

На задней панели есть два порта HDMI, DisplayPort 1.4, доступен концентратор USB c двумя портами USB-A 2.0, кроме того есть порт USB-C с питанием мощностью 96 Вт и режимом DP. Монитор оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт. Подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота и высоты, а также поддерживает монтажные кронштейны VESA 100x100 мм.

LG 27UP850 поступит в продажу по цене 549 евро.