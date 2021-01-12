LG представила компактные OLED-панели

Корейский технологический гигант LG Display продолжает совершенствовать свои технологии на рынке дисплеев, ведь данный рынок приносит производителю больше всего денег. Вчера компания провела мероприятие на виртуальной выставке CES 2021, на котором анонсировала ряд продуктов и новые технологии на рынке дисплеев. Производитель представил панели с диагональю от 42-дюймов, а это самый маленький OLED-телевизор, до новой панели размером 83 дюйма, которая, вероятно, будет присутствовать во флагманских телевизорах. Причина интереса к самой маленькой диагонали заключается в том, что производитель предоставляет партнерам выпускать доступные телевизоры на OLED-панелях, что достаточно выгодно с точки зрения продаж.