LG представила мониторы UltraFine OLED 4K нового поколения

Компания LG представила свои новейшие высококачественные мониторы UltraFine OLED 4K, нацеленные на профессионалов, и на этот раз у компании есть меньшая версия, которая должна быть более доступной. Вдобавок к этому новые модели поставляются с большим количеством аксессуаров, облегчающих калибровку и работу в ярко освещенных помещениях. 32-дюймовая модель выглядит почти такой же, как и раньше, с такими параметрами, как коэффициент контрастности 1000000: 1, истинный 10-битный цвет, частота обновления 60 Гц и 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Как и прежде, он также соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black для OLED-дисплеев. Новая 27-дюймовая модель привлечет людей, которым нужны преимущества OLED и других профессиональных функций (10-битный цвет, 99-процентный DCI-P3 и коэффициент контрастности 1 000 000: 1) по более низкой цене.

Монитор также поставляется с парой входов DisplayPort и одним портом HDMI. Самым большим обновлением за последний год является то, что оба монитора включают датчик калибровки цвета (LG не уточняет, какой именно), а также программное обеспечение LG Calibration Studio. Они также поставляются с вытяжкой для монитора, чтобы вы могли лучше контролировать изображение в зависимости от освещения в помещении. LG еще не объявила цены, но его нынешний 32-дюймовый OLED-монитор UltraFine Display стоит около 4000 долларов, поэтому ожидайте увидеть аналогичную цену на новую модель.