LG представила на российском рынке смартфон K9 с ОС Android 7.1.2 (Nougat)

В России представлен смартфон LG K9 стоимостью 9990 рублей. Аппарат получил 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 * 720 пикселей. В основе устройства лежит процессор Qualcomm Snapdragon 210, 2 Гбайт оперативная память и флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт. В тыльной части корпуса расположена 8-мегапиксельная камера, во фронтальной — 5-мегапиксельная. Питание аккумулятора составит батарея емкостью в 2500 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1.2 Nougat. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS, FM-тюнер и стандартный набор датчиков.