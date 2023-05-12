LG представила огромный 49-дюймовый монитор для геймеров

Сегодня для энтузиастов, которые хотят получить новые впечатления от игрового процесса, был представлен новый 49-дюймовый монитор LG UltraGear 49GR85DC. Сразу стоит отметить, что соотношение сторон 32:9 делает 49GR85DC эквивалентом двух 16:9 дисплеев с разрешением 2560x1440, расположенных рядом, что обеспечивает эффективное разрешение 5120x1440 (DQHD). Кроме того, монитор имеет кривизну 1000R и VA-панель. Как и следовало ожидать, использование VA-панели означает, что контрастное соотношение значительно превосходит традиционные IPS-панели и составляет 3000:1. 49GR85DC также обладает яркостью, достаточной для большинства задач, предлагая типичную для рынка мониторов яркость в 450 нит. Однако в режиме HDR можно увеличить яркость до 1000 нит, так как монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 1000.

Максимальная частота обновления 49GR85DC составляет 240 Гц, а время отклика — 1 мс. Конечно же, здесь также присутствует поддержка AMD FreeSync Premium Pro и совместимость с NVIDIA G-Sync. Поскольку это игровой монитор, вас не удивит наличие RGB-элементов, хотя многие пользователи предпочли бы за это не платить. Также на задней панели имеется два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4 и два порта USB 3.0 Type-A. Интересно, что LG не включила в этот монитор с разрешением DQHD подключение по USB Type-C, что достаточно странно в этом сегменте. Однако гаджет получил поддержку режимов Picture-in-Picture и Picture-by-Picture — очень удобно.