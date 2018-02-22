LG представила смартфоны среднего уровня K8 2018 и K10 2018

Состоялся дебют смартфонов среднего уровня LG K8 2018 и K10 2018 с экраном HD. У моделей будут дисплеи размером соответственно 5,0 и 5,3 дюйма по диагонали с разрешением 1280 * 720 точек. Аппарат K10 2018, в свою очередь, располагает восьмиядерным процессором, а K8 2018 процессором с тактовой частотой до 1,3 ГГц и 2 Гбайт оперативной памятью. В аппарате K10 2018 применена аккумуляторная батарея ёмкостью в 3000 мА.ч, а в K8 2018 - 2500 мА.ч. В качестве ОС у устройств выступит Android 7.1.2 Nougat. Обе новинки получили адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, порт Micro-USB 2.0 и слот microSD. О стоимости новинок пока не сообщается.