LG представила свой первый игровой ноутбук UltraGear 17G90Q

Компания LG Electronics представила свой первый игровой ноутбук под брендом LG UltraGear - LG UltraGear 17G90Q. Данная модель получила награду CES 2022 Innovation Award за мощную конфигурацию и элегантный дизайн.

LG UltraGear 17G90Q оснащен процессором Intel Tiger Lake H 11-го поколения, графической картой NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, двухканальной памятью и сверхбыстрым двойным SSD. Ноутбук предлагает 17-дюймовую IPS-панель с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 1 мс для обеспечения захватывающего игрового процесса. Система охлаждения LG с паровой камерой обеспечивает охлаждение ноутбука даже при максимальной нагрузке. LG UltraGear 17G90Q оснащен впечатляющей батареей на 93 Втч, при этом его толщина составляет менее 21,4 мм, а вес - менее 2,7 кг.

Игровой ноутбук LG UltraGear 17G90Q поступит в продажу с 2022 года в США и Южной Корее, а затем и на другие рынки.
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