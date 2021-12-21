LG представила свой первый игровой ноутбук

LG наиболее известна своими ноутбуками, ориентированными на продуктивность, и, в частности, своими легкими Gram 17, но не серьезными игровыми моделями. Теперь компания представила то, что она называет своим «первым игровым ноутбуком» с действительно высококлассными характеристиками. 17-дюймовая модель UltraGear 17G90Q оснащена процессором Intel Tiger Lake H 11-го поколения, графикой NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Ноутбук также оснащен IPS-дисплеем с разрешением 1080p и заявленной частотой обновления 300 Гц, плюс он должен иметь довольно приличную выносливость в играх или при создании контента с батареей на 93 Втч.

Есть хороший выбор портов, включая USB 4 Gen 3x2 (Type C) с Thunderbolt 4, еще один USB Type-C 3.2 2x1, два USB 3.2 Gen 2x1, HDMI, microSD, разъем для наушников и даже RJ45. Другие функции включают датчик отпечатков пальцев в кнопке питания и веб-камеру с разрешением 1080p. Кроме того, у него алюминиевый корпус в привлекательной серо-фиолетовой цветовой гамме, он довольно тонкий для 17-дюймового игрового ноутбука (21,4 мм) и достаточно лёгкий. Впрочем, если сравнить гаджет с потенциальными конкурентами по рынку, то вес и габариты примерно соизмеримы. К сожалению, пока что LG не раскрыла цену, но это может быть хорошим вариантом для людей, которые любят бренд LG и ценят сдержанный стиль. Он должен прибыть в США и Европу в начале 2022 года, осталось только дождаться цены и можно смело брать.
Комментарии и отзывы LG UltraGear 17G90Q
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