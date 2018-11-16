LG представит ультратонкий ноутбук с диагональю 17,3 дюйма

Ноутбуки LG Gram являются одними из самых тонких и легких в мире моделей с ОС Windows. В прошлом году 14-дюймовый LG Gram был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый легкий серийный ноутбук в данном классе. Серия представлена тремя моделями с экранами диагональю 13,3, 14 и 15,6 дюйма, однако может появиться 17-дюймовая версия.

В базе данных агентства FCC, сертифицирующего в США электронные устройства, обнаружены записи, указывающие на то, что LG готовит к выпуску несколько новых моделей ноутбуков Gram. Скорее всего, линейка ультратонких ноутбуков LG Gram пополнится 17,3м-дюймовой моделью. Новое устройство нацелено на клиентов, которым нужен легкий, мощный ноутбук с большим экраном. Линейка LG Gram отличается рекордной автономностью. Согласно спецификации, больший размер не означает больше портов. Скорее всего вы получите три USB, один HDMI, один microSD и один разъем USB-C. Анонс нового ноутбука LG Gram с 17-дюймовым экраном ожидается на выставке CES 2019.