LG представляет технологию OLED- телевизоров OLED.EX

Компания LG представляет технологию OLED- телевизоров OLED.EX. OLED.EX - это аббревиатура от «Evolution» и «eXperience», которая представляет собой цель компании - предоставить клиентам новые возможности с помощью постоянно развивающейся технологии OLED. LG Display также обновила свой дизайн панелей с помощью новой технологии OLED.EX. Используя свою инновационную технологию EX, компания уменьшила толщину лицевой панели с исходных 6 мм до 4 мм для 65-дюймовых OLED-дисплеев.

OLED.EX-дисплеях нового поколения реализованы дейтериевые технологии LG Display и технология EX на основе персонализированных алгоритмов, которые помогают повысить общее качество изображения инновационного дисплея за счет повышения яркости до 30 % по сравнению с обычными OLED-дисплеями. Эта отличительная характеристика позволяет OLED.EX добиться идеального черного, насыщенной и точной цветопередачи, а также чрезвычайно быстрого отклика.
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