LG создаёт жидкую линзу для смартфонов

LG Innotek и Corning совместно работают над новым проектом — это сотрудничество между брендами направлено на исследование новой технологии жидких линз, которая потенциально может принести пользу на рынке смартфонов. Дело в том, что обе марки имеют по 50-50 долей в девяти патентах, связанных с технологией жидких линз. Основные технологии, перечисленные в этих патентах, включают систему жидких линз, способы управления линзой камеры (которая имеет жидкостную линзу) и инструмент для изменения кривизны линзы. Данная технология позволяет создавать линзу с жидким наполнителем, который имеет гибкую форму. Таким образом, линза может под действием тока менять свою форму, меняя фокусное расстояние.

Фактически, если эта технология будет реализована, производителям не нужно будет использовать несколько камер — достаточно будет установить одну камеру с жидкой линзой, которая в зависимости от условий будет адаптироваться под требования пользователя. Новая технология потенциально может предложить более быструю и точную фокусировку, что полезно при захвате видео. С другой стороны, эта технология также может позволить OEM-производителям разработать лучшую стабилизацию для камер, что, в свою очередь, приведет к более четким изображениям при слабом освещении. К сожалению, на данный момент эта технология еще не принята на коммерческой основе ни одним брендом — сейчас еще нужно провести уйму времени в тестировании устройства, а только потом уже заниматься внедрением технологии.
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