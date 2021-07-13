LG создаёт жидкую линзу для смартфонов

Фактически, если эта технология будет реализована, производителям не нужно будет использовать несколько камер — достаточно будет установить одну камеру с жидкой линзой, которая в зависимости от условий будет адаптироваться под требования пользователя. Новая технология потенциально может предложить более быструю и точную фокусировку, что полезно при захвате видео. С другой стороны, эта технология также может позволить OEM-производителям разработать лучшую стабилизацию для камер, что, в свою очередь, приведет к более четким изображениям при слабом освещении. К сожалению, на данный момент эта технология еще не принята на коммерческой основе ни одним брендом — сейчас еще нужно провести уйму времени в тестировании устройства, а только потом уже заниматься внедрением технологии.